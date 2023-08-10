سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر يونيو الماضي بنسبة 0.5%، مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي، أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، انخفاض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% على أساس سنوي بتأثير مباشر من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

واستمر مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، ومؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز في تحقيق ارتفاعات سنوية متتالية بلغت نسبتها خلال الشهر قبل الماضي 10.1% و25% على التوالي، وذلك مقارنة بنفس الشهر عام 2022.