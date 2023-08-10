الجيش اللبناني يواصل التحقيق في حادثة أدت إلى سقوط قتيلين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن مباشرة التحقيق في حادثة أودت بحياة شخصين بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله، تحمل ذخائر بمنطقة الكحالة في جبل لبنان.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم، إن إشكالا وقع لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، أمس الأربعاء، بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدى إلى سقوط قتيلين.

وأضافت، أن قوة من الجيش حضرت إلى المكان، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وأشارت إلى أن "قوة قامت اليوم برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة".

وقتل شخصان، مساء أمس، في منطقة الكحالة، الأول من عناصر حزب الله، والثاني من أهالي الكحالة، في إطلاق نار، إثر انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله، وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وشهدت منطقة الكحالة حالة من التوتر إثر الحادث.