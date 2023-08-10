ضبط أدوية بيطرية مخالفة في مراكز توزيع الزقازيق

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قال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع الرقابة الإدارية وشرطة المسطحات المائية بالشرقية، قد نفذت حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن الحملة تم خلالها المرور على مركز بيع أدوية بيطرية وسيارة توزيع أدوية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية، وتم ضبط 378 عبوة لـ 22 صنف دواء بيطري مخالف (مجهول المصدر - منتهي الصلاحية) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.