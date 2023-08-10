منظمة مساعدات ألمانية ترصد زيادة حالات سوء التغذية بين أطفال النيجر

أعلنت منظمة ألمانية معنية بمكافحة الجوع، اليوم الخميس، استئناف مساعداتها الإنسانية في النيجر مجددا بعد أسبوعين تقريبا من الانقلاب العسكري التي شهدته البلاد.



وقالت هيلينه موتشلر، المديرة التنفيذية لمنظمة "أكتسيون جيجن هونجر" (حملة ضد الجوع): "سوء التغذية لدى الأطفال يتزايد بشكل مأساوي".



وأضافت أن أكثر من أربعة ملايين شخص في النيجر معتمدين على المساعدات الإنسانية، أغلبهم من النساء والأطفال، وقالت: "تزداد أيضا أهمية أن يتسنى لفرقنا في النيجر استئناف إجراءات المساعدة بالكامل".



ومن جانبه، حذر جيمسون جادزيراي، رئيس فرع جمعية "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية المعنية أيضا بمكافحة الجوع في النيجر، من مواجهة أزمة في الأغذية بالنيجر، وقال لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس، إن سعر الأرز زاد بنسبة 50% تقريبا نتيجة الصراع بالبلاد.