برشلونة يواصل محاولاته من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا

مازال برشلونة يسعى جاهدا من أجل التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وبينما يدرك برشلونة أن إمكانية التعاقد مع اللاعب البرتغالي الدولي أمر معقد للغاية ، إلا أنهم لايزال لتدعيم رغبة في حسم الصفقة. كما أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة جعل سيلفا هدفه الأول ، خاصة أنه تم التأكيد على أن عثمان ديمبيلي سيغادر النادي.

ومع ذلك ، بالنظر إلى الموارد المالية للفريق الكتالوني ، كان من الصعب دائمًا القيام بخطوة ، لكن النادي لا يزال لديه بعض الأمل في إقناع مانشستر سيتي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، زعمت تقارير أن برشلونة أرسل عرضًا للحصول على صفقة قرض للشراء ، والتي وصفها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بأنها "سخيفة".

ولكن مع استعداد النادي لإكمال عدد قليل من المبيعات وتحقيق الدخل من رافعة استوديوهات برشلونة ، هناك اعتقاد بأنه يمكنهم تقديم عرض محسن قد يقنع مانشستر سيتي.