الاستخبارات الداخلية بألمانيا تحذر من تجسس سيبراني ضد إيرانيين بالمنفى

ناشدت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) منتقدي القيادة الإيرانية بألمانيا ومعارضين ومحامين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان التحلي بالمزيد من اليقظة في ظل مواجهة خطر تجسس سيبراني ضد إيرانيين بالمنفى.

وبحسب بيان من الاستخبارات الداخلية الألمانية تم نشره اليوم الخميس، فإنه يشتبه أن شبكة قراصنة محترفين إيرانيين يطلق عليها اسم "القطة الساحرة"، أو "تشارمينج كيتين" تشارك في عمليات بحث مكثفة عن معارضين إيرانيين وإيرانيين في المنفى.

ووفقا للاستخبارات الداخلية بألمانيا، يستخدم المهاجمون عملية متطورة متعددة المراحل. وكتبت الاستخبارات الداخلية الألمانية في "التحذير من تجسس سيبراني ضد منتقدين لنظام الحكم الإيراني بألمانيا" أنه يتم في البداية استكشاف آراء واهتمامات الضحية و التي يتم معرفتها عن طريق المنشورات على الإنترنت.

وأضافت أنه يعقب ذلك في الخطوة التالية البدء في الاتصال به بحيث يتم بناء الثقة، ثم يأتي في الخطوة الثالثة إجراء دردشة عبر الفيديو، التي يتعين على الضحايا خلالها إدخال بيانات التسجيل الخاصة بهم، حينئذ يقوم القراصنة بتسجيل أنفسهم في حساب الضحية ويقومون بتنزيل بياناته التي يمكن أن يسبب محتواها مشكلات لجهات الاتصال الخاصة بالضحية في إيران نفسها.