مجدي يعقوب: لازم نخلي بالنا من قلبنا ونساعد الحكومة في علاج أمراض القلب

قال الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، إن «مرض القلب أكبر مسبب للموت والمعاناة في العالم»، مشيرًا إلى أن معدلات الوفاة الناجمة عنه، أكثر من الناجمة عن الإصابة بالسرطان والأمراض المعدية كالسل.

وشدد خلال تصريحات لفضائية «العربية»، اليوم الخميس، على أهمية التعاون بين الشعب والحكومات لمكافحة المرض، معقبًا: «لازم نخلي بالنا من قلبنا، ونعمل جمعيات أهلية، ونساعد الحكومة في علاج أمراض القلب».

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية الخاصة بعلم الجينات، ومعرفة الجينات الموجودة في المنطقة، موضحًا أن بعض الأدوية فعالة مع بعض الفئات دون الأخرى؛ بسبب الجينات.

وتوجه بعدة نصائح للمواطنين؛ تجنبًا للإصابة بأمراض القلب، ومنها الابتعاد عن التدخين، وممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة قليلة الدهون، مؤكدًا أن الرياضة لها أثر هائل على القلب.