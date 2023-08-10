الفنان محمد محمود: قراءة القرآن الكريم سبب نجاحي في المسرح

نظمت الندوة الخاصة للفنان محمد محمود، منذ قليل، داخل دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري.

وقال محمد محمود -على هامش الندوة- إن أسعد لحظات حياته هي لحظة قبوله في معهد الفنون المسرحية، مؤكدا أنه كان لا يتخيل هذا على الإطلاق وكل من حوله كان يصيبه بالإحباط، ولكن ربنا كرمه بنجاحه في اختبارات المعهد.

وأضاف أنه عاشق للمسرح منذ طفولته، موضحا أن سبب حبه له، هو قراءة القرآن الكريم، فكان سببا في إتقانه اللغة العربية على أكمل وجه وهذه هي الأدوات الأساسية للفنان المسرحي.

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.