تايمز: بريطانيا تنفق 25 مليون جنيه أسترليني على تعليم أبناء دبلوماسييها في الخارج

رصدت صحيفة "تايمز" البريطانية حجم إنفاق الحكومة البريطانية على تعليم أبناء دبلوماسييها سواء في مدارس داخل البلاد أو خارجها خلال العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه تم إنفاق أكثر من 13 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين على تعليم أطفال الدبلوماسيين البريطانيين في مدارس خاصة داخل البلاد، و25 مليون جنيه على تعليم عدد أخر في الخارج خلال العام الماضي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن فاتورة إرسال 514 تلميداً إلى مدارس من بينها إيتون، وهارو، ووينشستر ارتفعت 14% في عام واحد، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الرسوم في التعليم الخاص.

كما أنفقت وزارة الخارجية البريطانية، التي تمول البرنامج، ما يقرب من 25 مليون جنيه إسترليني على تعليم حوالي 1200 طفل من أبناء الدبلوماسيين البريطانيين في مدارس بالخارج.

ونشرت تلك الأرقام رداً على استجواب برلماني من إميلي ثورنبيري المدعية العامة في حكومة الظل البريطانية.

وتظهر البيانات أن وزارة الخارجية البريطانية أنفقت في العام المالي الماضي متوسط 26 ألفاً و800 جنيه إسترليني لدفع رسوم 514 طفلاً يلتحقون بمدارس داخلية في بريطانيا.

ومن بين تلك الأموال تم دفع 246 ألفاً و720 جنيه إسترليني لمدرسة إيتون، و143 ألفاً و232 جنيه إسترليني لوينشستر، و721 ألفاً و965 جنيه إسترليني إلى مدرسة سيفينوكس في كنت.

ودفعت تلك المدفوعات بموجب مواصلة وزارة الخارجية البريطانية لتقديم بدل التعليم، للدبلوماسيين الذين أرسلوا إلى بلد لا يسمح فيه لهم باصطحاب أبنائهم لأسباب أمنية أو حيث "لا تتوفر مدارس محلية بمعايير مقبولة".

ويمكن أن تستمر المدفوعات إلى ما يصل لخمسة أعوام بعد عودة الدبلوماسي، طالما أنه مستعد للسفر إلى الخارج مجدداً.

والعام الماضي، ارتفعت المنح التي تقدمها وزارة الخارجية بنسبة 6.27% إلى 37 ألفاً و313 جنيه إسترليني للطالب بالصفوف العليا بالمدرسة الداخلية، و26 ألفاً و190 جنيه إسترليني للطالب بالصفوف العليا في المدرسة الصباحية.

وكانت المنحة في عام 2018 لطالب المدرسة الداخلية 31 ألفاً و710 جنيهات إسترليني.

وقالت وزارة الخارجية إنه، بدون البدل، فإن الخدمة المدنية "ستقيد أدواراً دبلوماسية محددة للأفراد بدون عائلات، وتضيق فرص الحصول على مسار مهني ناجح في سلكنا الدبلوماسي".

وأضافت: "يطلب في كثير من الأحيان من موظفينا الانتقال كثيرا خلال حياتهم المهنية، أحيانا بفترة إشعار قصيرة، ولهذا كانت سياسة الحكومات المتعاقبة هي دعم عائلاتهم حتى لا يتعطل تعليم أطفالهم بقدر كبير".