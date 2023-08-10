قالت سلطات محلية في فرنسا، إن حريقًا هائلًا نشب في 4 صوامع للحبوب بمدينة «لا روشيل»، اليوم الخميس.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أرسلت السلطات 70 فرداً من فرق الإطفاء للموقع، كما دفعت بتعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك.

من جانبها، أوضحت شركة إس.آي.سي.إيه أتلانتيك، المشغلة لصوامع الحبوب، أن الحريق الذي اندلع، أصبح تحت السيطرة، نافية وصول ألسنة اللهب إلى الحبوب المخزنة.

وتعد فرنسا من أكبر منتجي الحبوب بالاتحاد الأوروبي، كما أن لا روشيل التي تقع على الساحل الأطلسي الفرنسي، أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في البلاد.