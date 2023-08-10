 سامح عيد يكشف طرق استقطاب الإخوان للأطفال بالمساجد - بوابة الشروق
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سامح عيد يكشف طرق استقطاب الإخوان للأطفال بالمساجد


نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 5:49 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 5:49 ص

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه قضى 22 عامًا داخل جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه أثناء فترة طفولته المسجد كان عبارة عن إخوان وسلفيين لكن الإخوان كانوا ينجحون في استقطاب الأطفال.
وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "في البداية الأمر يكون عاديًا جدًا، تلاقي المهندس والطبيب من جماعة الإخوان قاعدين بيتكلموا معاك ويلعبوا".
وتابع: "بعد فترة تلاقيه شدك ويقولك متقولش لوالدك أو والدتك الكلام ده وأنا في أولى إعدادي ويأخذك من الجامع للعمل في الجماعة".
يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

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