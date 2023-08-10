المجلس العسكري في النيجر يعين 21 وزيرا بعد أسبوعين من الانقلاب

قام المجلس العسكري في النيجر بتعيين حكومة جديدة، وذلك بعد أسبوعين من وقوع الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عبر التلفزيون الرسمي، أن أفرادا من العسكريين والمدنيين شغلوا 21 منصبا وزاريا، مع سيطرة الجيش على الدفاع والأمن في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وجاء في البيان أنه قد تم تعيين الجنرال ساليفو مودي، وزيرا للدفاع. ويُعتبر مودي، الذي كان يعمل ملحقا عسكريا في سفارة النيجر ببرلين، هو التالي في الترتيب للزعيم الفعلي عبد الرحمن تشياني.

وكان قد جرى في وقت سابق تعيين الخبير الاقتصادي، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء.