تفاصيل الموتمر الصحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو بمهرجان العلمين الجديدة

عقد، مساء أمس الأربعاء، مؤتمر صحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، للكشف عن تفاصيل عرض الأزياء الخاص به، المقرر إقامته اليوم الخميس، بثورث سكوير مول، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وحرص على حضور المؤتمر بجانب سينكو، جورج متري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، وسيد علي، الشريك المؤسس لمايكل سينكو، وياسمين ثروت، مدير شركة بوش مانجمينت، ومصممة الأزياء داليدا عياش.

وقال مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو إن مجموعته الجديدة، المقرر إطلاقها ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

وأكد في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أن الحضارة المصرية القديمة لا تزال مصدر إلهام لكثير من مصممي الأزياء في جميع أنحاء العالم.

وأشار سينكو إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها مجموعة من تصميمه بمصر، رغم أنه زارها مرات عديدة من قبل.

وقال جورج متري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كاونسل ماسترز، إنهم بذلوا جهدا كبيرا، واستثمروا خبراتهم من أجل تطوير مدينة العلمين الجديدة، وتحوليها إلى وجهة سياحية تسويقية، تستقطب ملايين الزائرين كل عام.

وأوضح متري أن من بين هذا التطوير هو إقامة مهرجان العلمين الجديدة، الذي يعتبر أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

فيما قالت ياسمين ثروت، مدير شركة بوش مانجيمنت، إنها فخورة باستضافة أول عرض أزياء للمصمم العالمي مايكل سينكو في مصر، كونها من أكثر الدول جذبا لصناعة الموضة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت وجهة واعدة للاستثمار في قطاع الأعمال الترفيهية وفقا للمعايير الدولية.

ونوهت بأن العرض الذي ينطلق اليوم، يفتتح فعاليات أكبر حدث للأزياء في الوطن العربي، حيث يليه معرض لمدة يومين يجمع أبرز المواهب الشابة في عالم الموضة في مصر، إلى جانب عقد جلسات نقاشية مع رواد في الفاشون.

وقال سيد علي، الشريك المؤسس لمايكل سينكو، إنه من اللحظة الأولى التي تم فيها تأسيس علامات سينكو في دبي للأزياء والمجوهرات الفاخرة، وهو يحلم باللحظة التي يطلق فيها علامته التجارية بمصر؛ لذلك هو سعيد بمشاركته في مهرجان العلمين الجديدة، حيث يرى أنها فرصة رائعة لتحقيق مبتغاه.

فيما أثنت مصممة الأزياء داليدا عياش على التنظيم الرائع لمهرجان العلمين الجديدة، موجهة الشكر لجميع القائمين عليه؛ لدعمهم للثقافة والترفيه والموضة، متمنية لهم الاستمرار والنجاح خلال السنوات المقبلة.