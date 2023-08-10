السعودية تؤسس شركة لإدارة المرافق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق "FMTECH، والمختصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس، اليوم، تهدف الشركة إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محليا، من خلال التركيز على إدارة المرافق بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة.

وستعمل الشركة، على تقديم خدمات استشارية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتبعة في القطاع، كتطوير منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الخاصة بالمرافق والعمل على الاستفادة منها.

وستقدم الشركة خدماتها المتنوعة والمتخصصة لإدارة المرافق لقطاعات استراتيجية وتنموية في الاقتصاد المحلي، مثل المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية، والوجهات الترفيهية، ومرافق الطيران، والمؤسسات التعليمية، والمجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.

ويأتي تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق؛ تماشيا مع إستراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة؛ بهدف دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد حلول مستدامة، والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في المملكة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الصندوق قام منذ عام 2017، بتأسيس العديد من الشركات في 13 قطاعا استراتيجيا محليا.