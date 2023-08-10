تقارير: نيمار يدخل اهتمامات نادي أمريكي

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، عن دخول نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اهتمامات فريق لوس أنجلوس الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس اتخذ قرارًا بعدم استمرار نيمار بين صفوفه ويتبقى فقط إعلان الوجهة المقبلة، إلا أن برشلونة الإسباني يتمنى عودة الأبن السابق للفريق الكتالوني.

في حين أن الهلال السعودي يضغط بقوة من أجل الحصول على خدمات نيمار صاحب الـ31 عامًا، إلا أن أحد أندية الدوري الأمريكي وتحديدًا فريق جالاكسي أو إف سي يسعى للتعاقد معه.