قال الموسيقار هاني فرحات، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عقب نهاية حفل «تريو نايت»، الذي أُقيم بمدينة الرياض بالسعودية، يناير الماضي، وأظهر إحراج الفنانة أصالة له على المسرح، هو مقطع مفبرك وغير حقيقي بالمرة.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الأربعاء، أن الفنانة أصالة وجهت له الشكر، ثم شكرت أيضًا للموسيقار خالد فؤاد، مشددًا على أنه لم يكن هناك أي نوع من أنواع عدم التقدير، أو الإحراج على الإطلاق مثلما تصور الجمهور.

ولفت إلى أن الفنانة أصالة من الفنانات العفويات للغاية، معقبًا: «أصالة إنسانة عفوية جدًا ، وعمرها ما تحرجني أبدًا»، وعن تكرار الموقف مع الفنانة أنغام، وتوجهيها التحية للموسيقار خالد فؤاد قبله، علق: «معتقدش أنغام تقصد تحرجني، بجملتها أن خالد فؤاد أهم مايسترو وقفت معاه، ولكن ممكن كانت بتوضح للجمهور العادي، ومحسبتهاش كدا خالص»-على حد قوله.

وأكد أن أغلب الفنانين على دراية جيدة بقيمة الموسيقيين الذين يعلمون معهم بشكل كبير.

وأُقيم حفل «تريو نايت» في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، يناير الماضي، على مسرح «عبده أرينا»، وذلك بمشاركة 13 مطربا ومطربة من مصر وتونس ولبنان، منهم وائل كفوري وعاصي الحلاني وصابر الرباعي وبهاء سلطان ومن المطربات نانسي عجرم وإليسا وأصالة ولطيفة وأنغام ونوال الزغبي ونجوي كرم.