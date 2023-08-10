يعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، واحدًا من أهم مدربي العالم في صناعة فريق جديد وخلق توليفة متناغمة من اللاعبين، وتحقيق المعادلة المثالية بين عناصر الخبرة والشباب، وقبل كل ذلك تقديم كرة قدم جميلة ممتعة عصرية تسر الناظرين.

فبعد موسم صفري من الألقاب وفقير فنيًا للريدز خرج بهم بعيدًا عن المربع الذهبي "التوب 4" وعدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، كان على كلوب التحرك وفعل فعلته المميزة مجددًا في صنع فريق آخر جديد شاب بطموحات عالية يعيد للحمر توهجهم مجددًا.

ولم يتأخر الألماني كثيرًا بل أثناء ذلك الموسم الفقير بدأ تنفيذ خطته الثمينة، ثم اكتملت أركانها مع ميركاتو الصيف الحالي، ليدخل ليفربول الموسم بشكل مغاير تمامًا وبحلة ناصعة، فكيف فعل كلوب هذا التغيير الجذري هو ما نستعرضه في النقاط الآتية.

كلوب ملك الإحلال والتجديد

بلا شك هي السمة الغالبة للمدرب الألماني الأشقر، فمع فنياته العالية يبدو أن أهم ما يميزه وتسعى الفرق للتعاقد معه دائمًا بسببها، هو براعته في صنع فريق جديد وتوليفة مثالية تقود ناديه لتكوين فريق الأحلام الذي ينجح به غالبًا في تحقيق أهدافه سواء بطولات أو مراكز يتطلع لها\، وقد بدأ فعلته تلك مع ماينز الذي حول جلده تمامًا وصنع معهم فريق مميز.

ثم رحل إلى بروسيا دورتموند وكرر نفس فعلته وصنع فريق تنافسي رائع حقق به لقب البوندسليجا بعد غياب، ووصل معهم لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 وخسر اللقب أمام بايرن ميونيخ، وبعد الـ7 سنوات المشهور بها كلوب وهي فترة تدريبه للأندية، رحل من جديد نحو تجربة مثيرة وتحدٍ مختلف، رفقة البطل الجريح ليفربول الباحث عن ذاته بعد فترات تخبط طويلة باستثناء الموسم الكبير الذي خسر فيه لقب البريميرليج بآخر مباراة لصالح تشيلسي بعد واقعة سقوط الأسطورة جيرارد الشهيرة.

وقام كلوب بما كان متوقع منه وصنع فريقًا جديدًا للريدز بتوليفته الخاصة ومن نجوم صف ثانٍ كانت مغمورة حينها وجلبها بمبالغ معقولة نوعًا ما، على رأسهم محمد صلاح من روما مقابل 42 مليون يورو وساديو ماني من ساوثهامبتون مقابل 41 مليون يورو وكذلك روبرتو فيرمينو وكون الثلاثي الهجومي المدمر، وصعد أرنولد ووثق به كظهير أيمن حتى تطور وأصبح من النخبة، كذلك أندرو روبرتسون وضمه من هال سيتي وصنع منه ظهيرًا رائعًا على الرواق الأيسر، ثم أكمل فريقه بالقطعتين الأهم بضم الحارس الموهوب أليسون بيكر من روما وصخرة الدفاع فيرجيل فان دايك من "القديسين".

وبعد مرور السبع سنوات المعروف بهم لم يرحل كلوب بل جدد عقده، ولكن كان عليه تكرار أهم ما يميزه، وهو صنع فريق جديد لليفربول شاب أكثر مع رحيل نجومه الكبار، وخلال الموسم المنقضي بدأ عملية الإحلال والتجديد تلك، وأعطى مساحات واسعة للشباب مثل إبراهيما كوناتيه في الدفاع وإليوت وجونز وباجيتيتش في الوسط، مع ضم جاكبو في الهجوم وقبله الثلاثي نونيز ودياز وجوتا، رفقة الملهم صلاح فقط الذي تبقى من الهجوم السابق.

دوافع جديدة وجودة محسنة

كلوب كان له تصريحًا واضحًا في هذا الإطار بالجولات الأخيرة من الموسم المنقضي، حيث قال: "بلا شك يحتاج ليفربول لأن يجدد ويطور أساليبه من جديد، حتى يتسنى له مفاجئة منافسيه والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات".

هذا التصريح كان تلميحًا مباشرًا منه لعمل ثورة تجديد بالريدز، وأتبعه بتصريحات مماثلة طوال الأسابيع الماضية وتحديدًا مع رحيل الجيل القديم وقدوم صفقاته الجديدة، مضيفًا: "هذا هو حال كرة القدم، وبطبيعة الحال ترحل نجوم وتأتي غيرها ليستكمل النادي مسيرته، هذا ما نعمل عليه صناعة فريق تنافسي لليفربول من جديد".

يعتمد كلوب دائمًا في رؤيته على عاملين، الأول: هو تجديد الدوافع بإيجاد نجوم جديدة شابة "جعانة" ومتلهفة لصناعة المجد وتحقيق البطولات ولعب كرة قدم من مستوى آخر، تلك الدوافع الجديدة هي التي تقود لمنصات التتويج بعد ركود هذه الدوافع لدى النجوم الكبار الذين تخلص منهم، كذلك تحسين جودة الفريق بضم نجوم شابة لديها مهارات مختلفة وخصائص فنية متنوعة تصنع الفارق ولياقة بدنية أفضل ومعدلات ركض عالية تسمح لهم بتطبيق الضغط العالي والعكسي بإقان وسرعة وحدة أكبر، وهذا جوهر تكتيك كلوب.

الحراسة والدفاع "مزيج خبرات وشباب"

المدرب الألماني المجدد بدأ خطته على مستوى الخطوط الثلاثة مع الحراسة، ولكن اعتمد على المزج بين عناصر الخبرة والشباب وتثبيت خط الدفاع مع الحراسة آخر موسمين حتى لا تحدث هزة بهما خاصة وأنهم الأهم وعدم التغيير فيهما كثيرًا مطلوبًا، وقد بدأ الإحلال والتجديد بهما من قبل وليس بالميركاتو الحالي، فيعتمد على الحارس المخضرم أليسون ومعه أدريان والشاب كيليهر.

وفي الدفاع اعتمد أرنولد كظهير أيمن وهو صغير السن وبديله جو جوميز كذلك، وقلوب دفاع كوناتيه شاب ومعه جوميز يلعب أيضًا بجانب ثنائي الخبرة الآخر فان دايك وماتيب، وفي الظهير الأيسر ثنائي شاب روبرتسون وتسيميكاس بديلاً، إذا هو جدد وعمل مزج بالحراسة والدفاع وجازف بذلك الموسم الماضي وتلقى أهداف كثيرة لكي يكتسبوا الخبرة والإنسجام الكامل بينهما ولا تتكرر ثانية بالموسم الجديد.

أضف على ذلك الخدعة التكتيكية الجديدة التي طبقها باعتماد أرنولد لاعب وسط إضافي على الدائرة وذهاب كوناتيه للجانب الأيمن وزيادة لاعب وسط إضافي للضغط على الخصم في حالة استحواذ الكرة والعمل الهجومي، وتعود كما كانت في حالة المرتدات والهجوم الخاطف من الخصم.

وسط الملعب "انسف حمامك القديم"

المذبحة الكبرى بالفريق حدثت في خط الوسط، فقام بتطبيق المثل الشعبي الدارج "انسف حمامك القديم" بشكل حرفي، وقام ببيع خماسي الخبرة كاملاً، هندرسون وفابينيو وميلنر وكيتا وتشامبرلين، جميعهم رحلوا هذا الميركاتو إلى السعودية وتركيا وألمانيا، في تصفية عنيفة كدفعة واحدة لم تحدث من قبل ولكنها مدروسة بدقة من ملك التجديد كلوب.

ولتعويض الخماسي الراحل ضم صفقتين رائعتين في الوسط، الفنان الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بطل العالم 2022، قادمًا من برايتون وهو صانع ألعاب بدرجة كبيرة ولديه رؤية رائعة للملعب وزملائه وقد قدم مؤشرات رائعة عن ذلك في مباريات التحضير للموسم بشهادة أغلب زملائه والجماهير والنقاد.

كذلك المجري سوبوسلاي صاحب المهارات الكبيرة والمجهود الوفير والتمريرات الدقيقة واللعب المباشر على المرمى ولديه سرعة وتسارع كبير في عملية التحويلات بوسط الملعب، هذا الثنائي مثالي لتكتيك كلوب وأسلوب ليفربول ولديهم سن صغير ومجهود وافر وقدرات بدنية رائعة.

اللاعب الثالث الذي اقترب بشدة ليفربول من ضمه وسيكمل ثلاثي الوسط الناري ذلك، هو البلجيكي روميو لافيا متوسط ميدان ساوثهامبتون صاحب الـ20 عامًا، يلعب رقم 6 كلاسيكي رائع في افتكاك الكرات من الخصم وتطبيق الضغط بقوة، بدنيًا رائع وفنيًا لديه جودة كبيرة، هو مزيج من نجولو كانتي وفابينيو وبالتالي سيكون مثاليًا في وسط الريدز مع ماك أليستر وسوبوسلاي وكذلك أرنولد في حالة لعبه كلاعب وسط إضافي، مع اعتماد الثنائي الشاب إليوت وجونز كبدائل ومن هنا تتم عملية التجديد الشاملة لوسط الملعب وتعويض مثالي لكافة الكبار الراحلين بنجوم رائعة وشابة.

الهجوم "شباب مفعم حيوية وإكسترا مهارات"

بدأت عملية تطوير وتجديد خط الهجوم منذ الموسم الماضي وما قبله، بدأت مع ضم دياز من بورتو لتعويض رحيل ماني المحتمل وقد حدث بالفعل بعدها في الصيف الماضي صوب بايرن ميونيخ، ثم ضم نونيز لخلافة فيرمينو وماني أيضًا، ثم جاكبو يناير الماضي لتعويض إصابة الثنائي دياز وجوتا، وعانى الهجوم كثيرًا مع هذه التغييرات وعدم الإنسجام الواضح واختلاف الخصائص بين الجميع.

ورحل فيرمينو بالصيف الحالي ليكون الخماسي المتبقي هو الأمثل لقيادة الهجوم بالموسم الجديد، ولم يتبق من القديم سوى محمد صلاح فقط، وقدم كل المهاجمين أداءً مثاليًا في فترة الإعداد وسجلوا 18 هدفًا في 5 مباريات لعبها الريدز، بمعدل تهديفي يقارب 4 أهداف بالمباراة الواحدة وهو معدل ضخم للغاية، ينذر بموسم كبير وعدد أهداف غزير للحمر بالموسم الجديد.

لاسيما بعد انسجام الجميع مع بعضهم البعض وفهمهم التام لأسلوب وتكتيك كلوب ومنظومة العمل داخل الفريق واعتيادهم على الأجواء وكل شيء، لتتم عملية تجديد دماء ليفربول بكل الخطوط وكافة المراكز بدقة وعناية شديدة وبسلاسة وانسيابية رائعة لحنكة وصنعة مدرب ألماني فاخر يورجن كلوب.