أعلنت وزارة الصحة السعودية، نقل طفل رضيع يبلغ عمره 13 شهرًا بعد تعرضه لضيق تنفس حاد، لمستشفى بالرياض.

وأوضحت الوزارة أن خط إنقاذ الحياة في مركز الإحالات الطبية تلقى اتصالاً الأربعاء 9 أغسطس من أحد مستشفيات مدينة جدة (غرب السعودية) لطلب استشارة طبية عن بعد مع الفريق الاستشاري المختص في خدمة الأكسجة الغشائية خارج الجسم (إيكمو)، وذلك لحالة رضيع شخصه الطبيب المناوب بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث أُدخل إلى العناية المركزة للأطفال، ولكن حالته الطبية تدهورت؛ إثر هبوط حاد لمستوى الاكسجين في الدم، مما ترتب عليه تركيب أنابيب للتنفس الصناعي.

وفورًا تم الربط بين الأطباء المتخصصين في تقنية الإيكمو الخاصة بالأطفال عبر المنصة الإلكترونية للطب الافتراضي، حيث مكنت الخدمة المختصين من متابعة حالته على مدار الساعة، وبناء على ذلك غادر فريق طبي مختص من الرياض إلى جدة، لوضع الرضيع على جهاز الإيكمو، ونقله بواسطة الإخلاء الطبي الجوي إلى مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة الرياض، ليستكمل تلقي العلاج.