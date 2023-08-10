مقتل 6 جنود أتراك في اشتباكات شمالي العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل ستة جنود أتراك على الأقل في اشتباكات مع مقاتلين بحزب العمال الكردستاني المحظور شمالي العراق.

كانت الوزارة أعلنت في ساعة متأخرة من، أمس الأربعاء، أن خمسة أفراد لقوا حتفهم بنيران أطلقتها المجموعة "الإرهابية" شمالي العراق، وأفادت اليوم الخميس بمقتل جندي سادس. وما زال القتال مستمرا.

ويتواصل هجوم الجيش التركي على حزب العمال الكردستاني في المنطقة منذ أبريل 2022.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمردا داخل تركيا منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية. وأودى الصراع المسلح بعشرات آلاف الأرواح.

وترغب تركيا في انسحاب حزب العمال الكردستاني والمجموعات التابعة له المدعومة من الولايات المتحدة من منطقة الحدود مع العراق وسوريا بالكامل، واصفة وجودها بالتهديد القومي.

يذكر أن أنقرة لديها قواعد عسكرية شمالي العراق وتسيطر على جيوب برية شمالي سوريا بعد سلسة من التوغلات هناك.