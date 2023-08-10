بولندا ترسل 10 آلاف جندي إلى المنطقة الحدودية مع بيلاروس

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تعتزم بولندا تشديد الرقابة على الحدود مع بيلاروس من خلال إرسال 10 آلاف جندي للمنطقة الحدودية.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك لإذاعة بولندا اليوم الخميس إن نحو 4000 جندي سوف يدعمون القوات الحدودية، و6000 جندي سوف يشكلون قوات الاحتياط.

وأضاف: "هدفنا هو بث الخوف في قلب المعتدي بحيث لا يجرؤ على مهاجمة بولندا".

ويشار إلى أن بولندا، مثل ليتوانيا، قلقة بشأن أنشطة أفراد مرتزقة فاجنر الروسية في بيلاروس.

وعلاوة على ذلك، فإن تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي بدون تصريح عبر بيلاروس يمثل مصدر قلق.

وتتشارك بولندا، العضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حدود بطول 418 كيلومترا مع بيلاروس.

وكان بلاشتشاك قد أعلن أمس الأربعاء أن وارسو تريد تعزيز حماية الحدود بنشر 2000 جندي آخرين.

وكان الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروس قد تفاقم خلال عام 2021، عندما حاول الآلاف من الأشخاص دخول الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية.