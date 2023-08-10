 تباطؤ التضخم في أذربيجان إلى 12.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو - بوابة الشروق
الخميس 10 أغسطس 2023 2:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

تباطؤ التضخم في أذربيجان إلى 12.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو

د ب أ
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 1:52 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 1:52 م

قالت لجنة الإحصاء الحكومية في أذربيجان عبر موقعها الإلكتروني، إن تضخم أسعار المستهلك خلال الشهور السبعة الأولى من العام تباطأ من 13 % العام الماضي إلى 12.2% العام الجاري.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء عن لجنة الإحصاء، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ خلال الفترة يناير - يوليو بواقع 14.3% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية بواقع 11% على أساس سنوي، وزادت أسعار الخدمات 10.4% على أساس سنوي.

وخلال يوليو، تراجعت أسعار المستهلك بواقع 0.7% على أسس شهري، و9.4% على أساس سنوي.

يشار إلى أن البنك المركزي في أذربيجان يتوقع تباطؤ تضخم أسعار المستهلك إلى 6% - 7% بحلول نهاية 2023 وإلى 5% - 6% العام المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك