محافظ جنوب سيناء ورئيس منطقة العقبة يبحثان تفعيل اتفاقية التآخي بين العقبة وشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن منتجعات جنوب سيناء السياحية تتجه نحو السياحة البيئية، خاصة أنها تحد من الوسائل التي تسهم في التلوث البيئي، وتستخدم الوسائل التي تحد من التلوث مثل الطاقة الشمسية، ووسائل النقل الكهربائية مما يجعلها تقترب إلى السياحة البيئية.



وأوضح أن كل هذه الممارسات ظهرت جليًا قبل انطلاق مؤتمر المناخ "cop 27"، والذي شهد إشادة عالمية، وأبرز بوضوح أن شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة وخالية من التلوث.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء، ونايف حميدي الفايز، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، على هامش زيارة المحافظ للمملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في ورشة عمل إقليمية بعنوان "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية"، والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام متتالية في محافظة العقبة بالأردن، خلال الفترة من 9 حتى 11 أغسطس 2023 ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.



وأعرب المحافظ عن سعادته للمشاركة في هذه الورشة، مؤكدًا التعاون المشترك بين الجانبين.



وقدم محافظ جنوب سيناء الدعوة لرئيس سلطة العقبة لزيارة مدينة شرم الشيخ، لدراسة تفعيل اتفاقية التآخي المبرمة بين العقبة وشرم الشيخ، والتي تم توقيعها خلال المشاركة في منتدى قضايا الاستثمار في الوطن العربي في ديسمبر 2015.



وأهدى المحافظ، درع محافظة جنوب سيناء إلى رئيس سلطة منطقة العقبة، تقديرًا لجهوده.



جدير بالذكر أن ورشة العمل تهدف إلى تعزيز ممارسات السياحة المستدامة، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة والورشة نفذها "مشروع الطيور الحوامة المهاجرة المنفذ من قبل وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة المصري، وبيردلايف انترناشونال الممول من قبل مرفق البيئة العالمي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع "مشروع دمج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي في مصر" المنفذ من خلال وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.