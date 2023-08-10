عاودت أسعار الذهب الارتفاع في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2165 جنيها، مقارنة بـ2155 جنيها في بداية تعاملات اليوم، نتيجة لارتفاع أسعارالمعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات فى بداية تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2155 جنيها، مقارنة بـ2160 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب نجيب، زاد سعر الجرام عيار 18 مسجلا 1857 جنيها، مقابل 1847 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 مسجلا 2473 جنيها، مقارنة بـ 2463 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها، ليصل إلى 17320 جنيها، مقارنة بـ 17240 في بداية تعاملات اليوم.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وذلك جنبا إلى جنب مع ترقب الأسواق عن كُثب لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يوليو الماضي المقرر صدوره بعد قليل، والتي ستؤثر بشكل قوي على تداولات كل من الدولار الأمريكي فضلا عن معدن الذهب.

وعلى صعيد تعاملات عقود معدن الذهب القياسية المتداولة اليوم الخميس، شهدت العقود الفورية لمعدن الذهب صعودا قويا بنسبة بلغت 0.42% وسجلت نحو 1,922.52 دولارا للأوقية، كا ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.21% لتصل إلى 1,954.60 دولارا للأوقية.

ووجدت أسعار الذهب دعما قويا أثناء تداولات اليوم، من هبوط مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من 6 عملات أجنبية أخرى، وذلك في ظل وجود علاقة عكسية بينهما، فمن المعروف بكثير من الأحيان أن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي يرفع من جاذبية السلع والمعادن المقومة به، وخاصةً معدن الذهب لأنه يضعف من تكلفة امتلاكه، وبهذا الشأن؛ وسجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضا بنسبة 0.35% ووصل إلى 102.115 نقطة، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب بشكل واضح خلال التعاملات.

كما حظيت أسعار الذهب بإقبال واضح على صعيد تداولات يوم الخميس، بالتزامن مع تزايد المخاوف من تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، خاصةً بعد أن قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقيع على مشروع قانون حظر أو تقييد بعض الاستثمارات الأمريكية داخل الكيانات والشركات الصينية، وهذا عزز من صعود أسعار الذهب على اعتباره من الملاذات الآمنة، والتي يلجأ إليها المستثمرون في ظل التوترات الجيوسياسية الكبرى العالمية.

وفيما يتعلق بأسعار المعادن النفيسة الأخرى، سجلت عقود الفضة خلال تداولات اليوم الخميس ارتفاعا بنسبة قُدرت 0.45% ووصلت إلى 22.77 دولار، علاوة على صعود أسعار البلاتين بنحو 0.90% لتسجل 900.66 دولار. وسجلت أسعار البلاديوم ارتفاعا بحوالي 2.07% لتقترب من 1,264.08 دولار.