الزراعة الروسية: لا نستبعد زيادة صادرات الحبوب للسوق العالمية لأكثر من 55 مليون طن

أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، أن روسيا يمكنها خلال الموسم الزراعي 2023 – 2024، توريد 55 مليون طن أو أكثر من الحبوب إلى السوق العالمية، بما فيها إلى أفريقيا، في حال ارتفعت توقعات جني المحاصيل.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، عن باتروشيف قوله للصحفيين: "إذا تعلق الأمر بالأمن الغذائي العالمي، فإن روسيا أسهمت دائما في هذا الاتجاه. العام الماضي، قمنا بتصدير كمية غير مسبوقة من الحبوب، بلغت 60 مليون طن. وهذا لم يحدث مطلقا في تاريخ بلادنا".

وأضاف: "نخطط هذا العام لتصدير نحو 55 مليون طن من المحاصيل التي لدينا. ويمكن أن يتغير الرقم، حال ارتفعت توقعات جني المحاصيل، من حيث كمية الحبوب؛ وسنقوم بتعديل الرقم الخاص لأحجام الصادرات أيضا".

وقدرت وزارة الزراعة الروسية محصول الحبوب، في عام 2023، بـ123 مليون طن، منها 78 مليون طن قمح؛ مما يسمح بمراجعة تصاعدية للتنبؤات، وإمكانية توريد 55 مليون طن خلال الموسم الزراعي الجديد.