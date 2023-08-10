حكى الفنان نبيل الحلفاوي لمتابعيه عبر حسابه موقع إكس (تويتر سابقا)، صعوبة تصوير المسلسلات قديما، قبل أن يكون هناك مونتاجا، وذلك حينما سألته أحد متابعي حسابه: "مستغرب أوي من المشاهد في المسلسلات القديمة، كان كل مشهد أقل من دقيقتين وتلاتة، كنت بتحفظوا السيناريو الطويل أوي ده إزاي، وإزاي بتقدر تركز في المشهد الواحد، كل كلمه بتتقال ليها تعبيرات وجه مختلفة، لدرجة إنه يطلع من أوله لأخره ف منتهي الجمال بهذا الشكل".

فرد الحلفاوي قائلا: "في المسرح بنحفظ الدور كله من أوله لأخره، وفي التليفزيون قبل ما يبقى فيه مونتاج، كنا بنحفظ كل الدور، ولو ممثل أو مصور غلط في آخر دقيقة كنا بنعيد تصوير الحلقة كلها من الأول".

فسأله أحد متابعيه: "وكان إيه مصير الفنان اللي بيغلط في آخر دقيقة ده؟"، فأجاب: "الدعوات في السر بقى. بس هو إحساس بالذنب مؤلم، وزمايله بيحاولوا يخففوا عنه، بس الغلطات ما كانتش من الممثلين بس، المصورين كانوا بيجروا في الديكور بكاميرات ثقيلة للانتقال للمشهد التالي، وكان ممكن «كبل» يبان أو كاميرا تلطش كاميرا. والممثلات لابسين طقمين فوق بعض. مفيش فرصة للتغيير".