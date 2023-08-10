حالات الوفاة المرتبطة بالحرارة تسجل أكبر رقم منذ 2018 في كوريا الجنوبية

قالت كوريا الجنوبية الأربعاء إن عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة على ما يبدو بلغ أعلى مستوياته هذا الصيف منذ عام 2018، مع موجة الحرارة الشديدة التي تجتاح البلاد.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه يعتقد أن ما مجموعه 27 شخصا توفوا بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة منذ أواخر مايو حتى أمس الأول الثلاثاء.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا العدد يمثل الرقم الأكبر منذ 5 سنوات، حيث سجلت الوفيات ذات الصلة 48 شخصا.

وقالت الوكالة إن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة، بما في ذلك من لقوا حتفهم لهذا السبب، وصل إلى 2085 بين 20 مايو و8 أغسطس.

واجتاحت موجة شديدة الحرارة كوريا الجنوبية منذ أكثر من أسبوعين، مع ارتفاع درجات الحرارة القصوى إلى 38 درجة مئوية يوم الثلاثاء.