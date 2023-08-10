الموسيقار هاني فرحات: أنغام ثابتة على لونها الغنائي ومجربتش تركب الموجة

كشف الموسيقار هاني فرحات، عن سر اندماجه مع الفنانة أنغام و«الكيميا» بينهما، موضحًا: «احنا متربيين مع بعض ودرسنا نفس الدراسة وذوقنا واحد، وشاركت في أغلب أغانيها»- على حد قوله.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الأربعاء، أن أغانيها تجعله يعيش في ذكريات كثيرة وبحالة مزاجية جميلة، موضحًا أن الفنانة أنغام ثابتة رغم الألوان الفنية الكثيرة التي ظهرت بعدها، ولها رصيد فني متتالي كبير للغاية.

ولفت إلى أنه على الرغم من ظهور ألوان كثيرة في الموسيقى وحققت «تريند»، إلا أنها لم تغير لونها الغنائي، معقبًا: «مركبتش الموجة، وكانت عارفة طريقها وعايزة إيه ومتهزتش، ومجربتش تروح لأي سكة في الغنا»- على حد تعبيره.

وأثنى على قدرتها في اختيار كلمات الأغاني، ودقتها أيضًا في اختيار الألحان، وأما فيما يتعلق بحفل «التريو نايت»، رأى أنها حفلة عظيمة من ناحية التريند، إلى جانب تجميع عدد كبير من النجوم في حفلة واحدة، كان أمرًا ممتعًا.

وذكر أن الفنانة أنغام حافظت على مكانتها الفنية بشكل كبير، في هذه الحفلة ، لافتًا إلى أنها لم تدخل في جدال مع أي مطربة على المسرح.

وأقيم حفل «تريو نايت» في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، يناير الماضي، على مسرح «عبده أرينا»، وذلك بمشاركة 13 مطربا ومطربة من مصر وتونس ولبنان، منهم وائل كفوري وعاصي الحلاني وصابر الرباعي وبهاء سلطان ومن المطربات نانسي عجرم وإليسا وأصالة ولطيفة وأنغام ونوال الزغبي ونجوي كرم.