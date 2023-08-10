أوكرانيا تطلق ممرا إنسانيا مؤقتا للسماح بإبحار عشرات السفن العالقة في موانئها

بدأت أوكرانيا، اليوم، في تشغيل ممر إنساني مؤقت في البحر الأسود للسماح لعشرات سفن الشحن العالقة في موانئها منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية بالإبحار.

وأفاد أوليه تشاليك المتحدث باسم البحرية الأوكرانية، في تصريحات، بأن الممر سيكون في غاية الشفافية، حيث سيتم وضع كاميرات بث على السفن لإظهار أن المهمة إنسانية محضة، وليس لها أغراض عسكرية، موضحا أنه من المتوقع أن يطبق الممر الإنساني بداية على سفن، مثل الحاويات التي لم تكن مشمولة باتفاق مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية العام الماضي.

وكانت روسيا قد انسحبت، في السابع عشر من يوليو الماضي، من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي تم توقيعه في إسطنبول التركية في 22 يوليو 2022 بين كل من روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة، ورفضت تمديد العمل به بسبب ما اعتبرته "عدم الوفاء" بالتزامات إزالة العوائق أمام صادراتها من الأغذية والأسمدة.