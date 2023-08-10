مسئول تركي: الضمانات الشفهية التي نتلقاها من الغرب غير كافية لاستئناف مبادرة الحبوب

قال مصدر مسئول تركي، يشارك في عملية التفاوض مع الغرب بشأن استئناف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، إن «أنقرة تلقت ضمانات شفهية لتصدير المنتجات الروسية، لكن الأمر ليس كافيًا لاستئناف صفقة الحبوب».

وأضاف في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، صباح الخميس، أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار في تصريحاته أخيرًا إلى أهمية اتخاذ الغرب خطوات بناءة؛ لاستئناف العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب».

وأضاف: «المفاوضات مع عدد من الدول الغربية جارية، كما أننا نتلقى ضمانات شفهية من شركائنا، لكن الواقع العملي يدل على أن هذا غير كاف، خاصة عندما يتعلق الأمر أولا باستئناف تفعيل آلية التصدير، ثم جعل هذه العملية مستدامة».

وأمس الأول الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك اتصالات مستمرة من أجل إعادة تنفيذ مبادرة الحبوب، التي تم تعليقها اعتباراً من 17 يوليو الماضي، عبر توسيع نطاقها.

وطالب أردوغان، في المؤتمر الـ14 للسفراء الأتراك في أنقرة، الدول الغربية بالوفاء بوعودهم بالنسبة إلى تصدير الحبوب في البحر الأسود.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن الجزء المتعلق بروسيا من صفقة الحبوب، لم يتم الإيفاء به بعد.

وأضاف بيسكوف: «روسيا مستعدة للعودة فورًا إلى الصفقة نفسها، ليس فقط إلى المفاوضات، وإنما إلى الصفقة بعينها، إننا مستعدون على الفور للقيام بذلك، إنه فقط يجب إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا، وكما تعلمون هذا لم يتم حتى الآن».