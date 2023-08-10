أعضاء 3 متوفين دماغيا تنهي معاناة 6 مرضى سعوديين

حصل فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، على موافقة ذوي 3 متوفين دماغيا جرى تشخيص حالتهم وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، ومستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة الجوف، ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض؛ للتبرع بأعضائهم لصالح مرضى القصور العضوي النهائي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، جرى خلالها إنقاذ حياة 3 مواطنين و3 مواطنات وذلك بإجراء عملية زراعة قلب لمواطن "43 عاما"، عانى لسنوات من مرض القصور القلبي الحاد، وإجراء 3 عمليات زراعة كبد لمواطنين 18 و58 عاما، ومواطنة 14 عاما، عانوا من مرض القصور الكبدي الحاد، وجرى إنهاء معاناة مواطنتين 39 و46 عاما مع مرض القصور الكلوي الحاد، وجلسات الغسيل الدموي بإجراء زراعتي كلى لهما.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، مبينا أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.

وأعرب مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عن امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى.