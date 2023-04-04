لائحة الاتهام تكشف كواليس المواجهة بين ترامب ومحاميه قبل وبعد اقتحام الكونجرس

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن كواليس مواجهة جرت بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميه خلال أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير عام 2021.



وأوضحت الوكالة أن ذلك ورد بالتفصيل للمرة الأولى في لائحة الاتهام الفيدرالية ضد ترامب التي كشف عنها النقاب الأسبوع الماضي



وقالت "أسوشيتد برس" إنه بعد ساعات من حصار مثيري الشغب لمبنى الكابيتول (الكونجرس) في 6 يناير عام 2021، اتصل بات سيبولوني محامي البيت الأبيض بترامب حاملا معه رسالة عاجلة.



وقال سيبولوني للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب: حان الوقت لإنهاء اعتراضك على انتخابات عام 2020، والسماح للكونجرس بالتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة، لكن ترامب رفض.



وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن ترامب – وقتها - لم يعد ينصت إلى مستشاره بالبيت الأبيض، وفريق النخبة من المحامين الذين أقسموا على خدمة مكتب الرئيس.



ووفقاً لجميع الروايات، لم يكن يسمع لهم منذ بعض الوقت.



وبحسب لائحة الاتهام والأدلة التي جمعتها تحقيقات الكونجرس، قوبلت محاولات ترامب للبقاء في السلطة باعتراض شديد من جانب سيبولوني ونائبه بات فيلبن، لذلك اتجه ترامب إلى حلفاء خارجيين من بينهم رودي جولياني، وجون إيستمان، وكينيث تشيسيبرو من بين مستشارين قانونيين آخرين، لإطلاق ما وصفه المدعون الفيدراليون بـ"مخطط إجرامي" لقلب نتائج الانتخابات بطريقة احتيالية.



وجرى الاستماع إلى كل من سيبولوني وفيلبن من قبل، حيث أدلى الاثنان بشهادتهما أمام لجنة 6 يناير بمجلس النواب بموجب استدعائهما. لكن لم يتمكنها من الكشف للكونجرس عن تفاعلاتهم مع ترامب، مستشهدين بصلاحيات السلطة التنفيذية التي تحمي عملهم عادة في البيت الأبيض.



لكن قاض فيدرالي حكم بأنه يتعين على المحامين الإدلاء بشهادتهما بشأن تفاعلهم مع ترامب في الأسابيع الفوضوية قبل تمرد 6 يناير.



ونتيجة لذلك، تمكن المدعون من الحصول على تفاصيل جديدة غير عادية تم تدوينها في لائحة اتهام الرئيس السابق. ويبدو من المرجح أن يصبح سيبولوني وفيلبن شاهدين مهمين في محاكمة ترامب المقبلة.



وبدأ انهيار العلاقة بين ترامب ومستشاره بالبيت الأبيض في الأسابيع بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وكان سيبولوني وفيلبن يقدمان حينها نصيحة "صادقة" لترامب بأنه لا دليل على تزوير يمكن أن يغير نتائج الانتخابات.



وبالرغم من هذه النصيحة، بدأ ترامب حشد مستشارين خارجيين إلى البيت الأبيض من أجل سلسلة اجتماعات طويلة وخلافية ومزعجة في بعض الأحيان بشأن الخطوات التي يمكن أن يتخذها للطعن في نتائج الانتخابات.



وفي اجتماع بالمكتب البيضاوي بتاريخ 18 ديسمبر عام 2020، اقترح حلفاء ترامب ومن بينهم سيدني باول ومايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، توجيه أوامر للجيش بالاستيلاء على آلات التصويت في الولايات الحاسمة التي خسرها ترامب.



وصدم سيبولوني من الاجتماع، بالنظر إلى أنه علم بشأنه بينما كان على وشك مغادرة البيت الأبيض لهذه الليلة.



وتذكر خلال شهادته أمام لجنة 6 يناير أن مستشاري ترامب شنوا هجوما لفظيا حادا عليه ومحامين آخرين بالبيت الأبيض عندما أسقطوا فكرة الاستيلاء على آلات التصويت.



وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه قبل ثلاثة أيام من أحداث 6 يناير، قال فيلبن للمحامي بوزارة العدل، جيفري كلارك، إنه إذا ظل ترامب في المنصب بالرغم من عدم وجود أدلة على تزوير سيكون هناك "شغب في كل مدينة كبرى بالولايات المتحدة".



ورد كلارك على ذلك، بحسب مدعين، بالقول: "لهذا هناك قانون التمرد"، في إشارة إلى القانون المحدد الذي يمنح الرئيس السلطة، في ظروف نادرة، لاستخدام القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة.



وفي اجتماع ذاك المساء، التقى ترامب مع قيادة وزارة العدل بالإضافة إلى سيبولوني وفيلبن للتعبير عن استياءه من أن الوزارة "فشلت في فعل أي شيء لقلب نتائج الانتخابات"، بحسب لائحة الاتهام.



وكان كلارك، وهو محامي بوزارة العدل نصب نفسه كمدافع حريص عن ادعاءات التزوير خلال الأسابيع التي تلت الانتخابات، حاضراً للاجتماع رغم أنه لايشغل منصب رفيع المستوى بالوزارة.



وكان كلارك يدفع لإرسال خطاب إلى المجالس التشريعية الرئيسية للولايات يقول كذباً إن الوزارة حددت مشاكل في نتائج الانتخابات.



وفي ذلك الاجتماع المثير للجدل بالمكتب البيضاوي يوم 3 يناير، فكر ترامب في استبدال القائم بأعمال المدعي العام لكنه تراجع بعدما قيل له إن ذلك سيؤدي إلى استقالات جماعية في وزارة العدل ومكتب مستشاره بالبيت الأبيض.



وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه حتى في الساعات التي تلت أحداث 6 يناير، بينما كافحت الشرطة لإخلاء الكابيتول، لم يكف ترامب عن محاولة وقف التصديق على نتائج الانتخابات.



وبحسب لائحة الاتهام، بدأ ترامب وجولياني إجراء مكالمات هاتفية مع مشرعين جمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ بعد الشغب، حيث سعيا إلى "استغلال" العنف لإقناعهم بأنه يجب عليهم تأخير إعلان فوز بايدن.