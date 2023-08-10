مسئول: منزل العطلات الفرنسي للمعاقين الذي لقى فيه 11 شخصا حتفهم لم يخضع لتفتيش السلامة

قال مسئول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، اليوم الخميس، إن منزل قضاء العطلات في شمال شرق فرنسا، الذي شهد حريقا أمس الأربعاء مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، لم يكمل تفتيش السلامة الإلزامي.

وقد اندلع الحريق في المنزل الذي كان يأوي بالغين يعانون من إعاقات صباح أمس الأربعاء. وفي وقت الحريق، كان هناك 28 شخصا بالمنزل الواقع في بلدة وينتزينهيم. وقد تمكن 17 شخصا من إنقاذ أنفسهم.

وقال نائب المدعي العام في مدينة كولمار إن المنزل لم يخضع لتفتيش السلامة الإلزامي، مضيفا أنه لم يعرف ما إذا كان يتبع نظم السلامة أم لا.

يشار إلى أن المنشآت التي تأوي ضيوفا في فرنسا مسئولة عن اتباع نظم السلامة، حيث تقوم السلطات بالتفتيش عليها.