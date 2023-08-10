النائبة عايدة السواركة: أبناء سيناء يفقون بجانب القوات المسلحة منذ حرب 67

أبرزت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أهم المحطات التي ساهم فيها أبناء قبائل سيناء في دحر أي اعتداء على أراضي مصر، منذ حرب 67.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الخميس، أن منظمة سيناء العربية كانت تضم كل القبائل، والتي أمدت القوات المسلحة المصرية بالمعلومات، حتى أُطلق عليها القادة بأنها الأقمار الصناعية على الأرض، لافتة إلى دور السيدات في تتبع قوات الاحتلال ومد الجيش بالمعلومات.

وأشارت إلى دور القبائل في الحرب على الإرهاب برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، الذي أعطى دفعة قوية لأبناء القبائل للانضمام إلى الاتحاد للوقوف جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة لدحر الإرهاب، إلى أن أصبحت سيناء أرض الأمن والأمان.

وأضافت: «لدي اثنان من أبنائي ضباط بالشرطة، وأنا على استعداد أن يكونا بالصفوف الأولى، لو تهددت أي منطقة بالجمهورية لدحر أي اعتداء على الوطن»- على حد قولها.

وذكرت أن كل القبائل الموجودة في سيناء مترابطة للغاية، وبينهم مصاهرات، ولا يوجد أي تركيز معين لقبيلة على أرض سيناء دون قبيلة أخرى.