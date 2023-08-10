 إستونيا ترسل المزيد من الأسلحة الصغيرة والذخيرة لأوكرانيا - بوابة الشروق
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إستونيا ترسل المزيد من الأسلحة الصغيرة والذخيرة لأوكرانيا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 6:47 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 6:47 م
تعتزم إستونيا إرسال المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا في قتالها ضد القوات الروسية الغازية بما في ذلك المزيد من الأسلحة الصغيرة والذخيرة.  

وقال وزير الدفاع هانو بيفكور، في بيان "يجب أن ندعم أوكرانيا في قتالها ضد الاعتداء الروسي المستمر، ووجدنا مرة أخرى فرصة يمكن أن تقدم فيها إستونيا يد العون".

وأضاف: "لا يمكن للاتحاد الروسي أن يجني أي شيء من هذه الحرب، وبالتالي يجب على من يدعم أوكرانيا أن يسرع تقديم في المساعدة العسكرية، وكذلك زيادة قدراتهم في الصناعة الدفاعية".

وقال وزير الدفاع، إن إستونيا زودت أوكرانيا بمساعدة عسكرية تقدر بأكثر من 400 مليون يورو، تمثل أكثر من 1 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

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