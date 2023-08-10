بايدن يوقع مرسوما لحماية التكنولوجيا الحساسة

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أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أمرا تنفيذيا لتنظيم استثمارات معينة من الولايات المتحدة في الصين بهدف "حماية التكنولوجيا الحساسة".

وأعلن بايدن المرسوم قائلا إنه يعلن "حالة طوارئ وطنية للتعامل مع تهديد التقدم من قبل الدول المعنية في التكنولوجيات والمنتجات الحساسة ذات الأهمية للجيش أو الاستخبارات أو المراقبة أو القدرات الإلكترونية".

وبموجب الأمر التنفيذي، حدد بايدن الصين ، بما في ذلك هونج كونج ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، على أنها "دولة مثيرة للقلق".

وقال الرئيس الأمريكي إن هذا الإجراء يستهدف حماية الأمن القومي وليس الهدف منه تكبيل الاستثمار.

ووفقا للحكومة الأمريكية، ستطبق القواعد المشددة على أشباه الموصلات وأنظمة ذكاء اصطناعي معينة وتكنولوجيا المعلومات الكمية.

ويأتي هذا الأمر عقب آلية مماثلة يتم بموجبها فحص مسبق لبعض الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في الولايات المتحدة في مناطق حساسة.