تصدر اسم الفنان كريم عبدالعزيز، منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عبر صفحاته الرسمية عن بداية تصوير مسلسله الجديد "الحشاشين"، حيث نشر صورة على منصة إنستجرام، وظهر متقمصا الشخصية التي يجسدها، حسن بن الصباح، وعلق عليها قائلا: "بسم الله.. بداية الرحلة، مسلسل الحشاشين رمضان 2024".

ويعد كريم نجم الشباك لسنوات طويلة، وفي آخر أفلامه "كيرة والجن" و"بيت الروبي" حقق إيرادات ضخمة، ولم يقف نجاحه في السينما فقط، بل امتد أيضا للتليفزيون، حيث قدم عددا من المسلسلات الناجحة كان آخرها "الاختيار 2.. رجال الظل"، في رمضان 2021.

وكان أول ظهور لكريم عبدالعزيز في مرحلة الشباب على شاشة التلفزيون، رغم أن ظهوره السينمائي سبق ذلك ولكن في مرحلة الطفولة فقط في أفلام "المشبوه" و"منزل العائلة المسمومة" وغيرهما، وكان أول عمل تلفزيوني له مشاركته بشخصية هاني في مسلسل إمرأة "من زمن الحب" عام 1988، ولعب دور مراهق مستهتر في المرحلة الثانوية، والمسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبدالحافظ وبطولة سميرة أحمد ويوسف شعبان وأحمد خليل.

وانقطع كريم بعد ذلك عن شاشة التلفزيون لمدة طويلة، زادت عن 10 سنوات، ولم يظهر في مسلسلات تلفزيونية إلا بشكل نادر، فشارك في مسلسل "جراح العمر" في 2002، وضيف شرف في مسلسل "الجماعة" 2010.

وفي هذه الفترة تألق في السينما بأفلام كثيرة، كان أولها "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان أحمد زكي، وفي نفس عام عرض مسلسل "إمرأة من زمن الحب"، وركز كريم على السينما وبعض الأعمال المسرحية، وقدم (الباشا تلميذ، وأبو علي، وحرامية في تايلاند، وحرامية في كي جي تو) وغيرها.

بعد ثورة يناير عام 2011، اتجه كثير من ممثلي السينما إلى شاشة التلفزيون، وكان من بينهم كريم، حيث قدم عام 2012 مسلسل "الهروب" أول عمل تلفزيوني بطولة مطلقة له، من تأليف بلال فضل وإخراج محمد علي.

وتدور أحداثه حول مهندسٍ شاب يُدعى محمود، بالرغم من تفوقه في كلية الهندسة لكن يحرم من تعيينه معيدًا في الكلية، لاتهام والده ظلماً بانضمامه إلى نشاط الحركة العمالية وبسبب شقيقه أحمد العضو في حركة 6 إبريل، ويفقد حبيبته شيرين (إيمان العاصي)، تتأزم حياته عندما يعارض أحد رجال الأعمال فيدبر له خطة توقعه في مشكلةٍ مع وزارة الداخلية ويتهم بمحاولة اغتيال مسئول كبير، فيهرب من بلدته إلى عدة أماكن محاولًا إثبات براءته.

وبعد 5 سنوات قدم مسلسل "الزيبق" من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والمغامرة حول عمر الذي يعمل فني كاميرات لدى شركة يملكها أحد رجال وزارة الداخلية، وتتطور حياته بشكل كبير عندما يجد نفسه مكلفاً بعملية من المخابرات المصرية من أجل أن يندس في أوروبا للكشف عن خلايا الموساد الموجودة هناك وفي مصر ومعرفة المهام المطلوبة منهم.