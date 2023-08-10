ستة مزاعم جديدة ضد المغنية الاستعراضية الأمريكية ليزو

قال محامو 3 من الراقصات السابقات في فريق المغنية الاستعراضية الأمريكية ليزو إنهم يراجعون شكاوى جديدة بحق المغنية.

وقد ظهرت اتهامات جديدة ضد ليزو من قبل 6 من الراقصات اللواتي قلن إنهن عملن معها في السابق.

وقال المحامي رون زامبرانو إن الاتهامات تتعلق بـ "بيئة مشحونة جنسيا" وعدم دفع الرواتب للعاملين.

وتواصلت بي بي سي مع الفريق القانوني لليزو.

وقالت المغنية إن الاتهامات السابقة التي تعرضت لها كانت زائفة، مضيفة "لست شريرة، كما اعتادت وسائل الإعلام والجماهير أن يتخيلونني".

مزاعم جديدة

وحسب ما نقلت شبكة إن بي سي الأمريكية، فإن المحامي زامبرانو قال إن مكتبه يحقق في الاتهامات الجديدة، التي صدرت عن 6 على الأقل من الراقصات السابقات مع المغنية.

وقالت الراقصات إنهن قمن بجولات فنية مع ليزو، واسمها الرسمي هو ميليسا فيفيان.

وقالت بعض الراقصات اللواتي وجهن الاتهامات الجديدة إنهن عملن مع المغنية في عروضها التي كانت تقدمها عبر شبكة أمازون لبرامج الواقع.

وقال زامبرانو إنه بعد مراجعة الاتهامات الجديدة، وجد أن بعضها قابل للإثبات بينما البقية ليست كذلك.

وكانت 3 راقصات، عملن في السابق مع ليزو، قد رفعن دعوى قضائية ضدها، اتهمنها فيها بممارسة مضايقات "جنسية ودينية، وعرقية" بحقهن، إضافة إلى مهاجمتهن، وحبسهن دون وجه حق.

وردا على ذلك قالت ليزو "عادة لا أحبذ الرد على الاتهامات الباطلة، لكن هذه الاتهامات فظيعة، وأضخم من أن تمر دون رد".

وأضافت "هذه القصص الدرامية، جاءت من راقصات سابقات قلن علنا في السابق إن سلوكهن الشخصي في الجولات الفنية كان غير مناسب، وغير احترافي".

وواصلت ليزو "كفنانة كنت دوما حريصة على عملي، وأتعامل بجدية شديدة لأني في النهاية أتطلع لتقديم أفضل أداء للمشاهدين".

وختمت ليزو بالقول "مع الشغف، هناك العمل الجاد والحرص على المعايير العالية، وأحيانا يتطلب ذلك مني قرارات صعبة، لكن لم يكن في نيتي أبدا أن أجعل أي شخص يشعر بالغضب أو عدم الارتياح، أو عدم التقدير، لأن الجميع يمثلون جزءا هاما من الفريق".