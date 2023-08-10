طارق الشناوي عن تصوير الجزء الثاني من جعفر العمدة: أتمنى تقديم تجربة أخرى

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل «جعفر العمدة» كان قمة ذروة النجاح بين الثنائي الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، مشيرًا إلى أن العمل حقق جماهيرية وأعلى نسب مشاهدة.

وعن رأيه بشأن تصوير جزء ثانٍ من المسلسل، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع مساء اليوم الأربعاء، عبر فضائية «ETC»، تمنى أن يبدأ الثنائي تجربة أخرى.

وأشار إلى أن تصريحات «سامي» بخصوص تعرضه للظلم في مسلسل «نسل الأغراب»، عقب: «سامي لا ينفي الفشل، ولكنه شعر أنه وحده من تحمل نتيجة الفشل؛ لكنه عاد بقوة في جعفر العمدة، وكأنه يعتبره تحديًا نجح فيه».

ونوه في الوقت نفسه، أن «سامي» يتحمل المسئولية الأولى في فشل «نسل الأغراب» ككاتب ومخرج العمل، رغم أن العادة جرت على تحميل الفنانين تلك المسئولية.

ولفت إلى أن الجمهور نسب «جعفر العمدة» إلى «سامي»؛ لأنه لاحظ أن النجوم الذي شاركوا معه، كان لهم حضور وتواجد أمام الكاميرا بصورة مختلفة، وفي مقدمتهم الفنانات هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي.

وأكمل: «سامي واخد حقه في النجاح، فلما يتحمل لوحده الفشل في نسل الأغراب، عليه أن ينظر إلى الجانب الإيجابي، اسمك على العمل الفني يعطي مسئولية أدبية، لذلك أنت تحملت الخسارة وحدك».