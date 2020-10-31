بيطري جنوب سيناء: نساعد الطلاب على اكتساب الخبرات التعليمية على أرض الواقع

نظمت جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، زيارة ميدانية لطلاب كلية الطب البيطري لمزرعة العجول والأبقار والماعز والأغنام بمدينة سدر، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، ومعهد بحوث الصحراء.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن الهدف الأساسي من الزيارة تعلمي بحت، ومساعدة الطلاب على اكتساب الخبرات التعليمية على أرض الواقع، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضحت، في تصريح اليوم، أن الطلاب شاركوا خلال الزيارة في الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ضمن برنامج التدريب الصيفي الخاص بالجامعة، والذي يهدف إلى دعم الطلاب للتعلم على أرض الواقع، واكتسابهم الخبرات التى تؤهلهم للعمل مستقبلا.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة جاءت بناء على التعاون المثمر والبناء بين مديرية الطب البيطرى، وجامعة الملك سلمان.