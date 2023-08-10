قال الشيخ عيسى الخرافيين، شيخ مشايخ شمال سيناء، إن أبناء قبائل سيناء على رباط مدى التاريخ مع قواتهم المسلحة منذ قديم الأزل إلى اليوم، مثنيا على دور القوات المسلحة في دحر جذور الإرهاب وإنهائه من سيناء منذ يناير الماضي.



وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة«Extra News» مساء الخميس: «تم دحر الإرهاب في ظروف غامضة وصعبة بتضحيات كثيرة، ولكن لا نصر دون تضحيات، كلنا عملنا جاهدين تحت راية القوات المسلحة وراية الرئيس السيسي على دحض الإرهاب منذ يناير أنهينا عليه تماما من سيناء».



ودعا الرئيس السيسي إلى سد ثغرة انخفاض معدلات التعداد السكاني في سيناء، مؤكدا أن قلة تعداد سكان المحافظة لطالما مثلت خطرا داهما على سيناء، قائلا: «أطالب الرئيس أن يأتي بأخواتنا من الوادي الذين لا يملكون أراضي، ويجلب عندنا في سيناء 4 ملايين ونعمر سيناء، لازم يكون عندنا كتلة بشرية».



وأضاف أن سيناء تشهد عملية تنمية شاملة على الأصعدة كافة تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيدا بجهود التنمية في سيناء لا سيما مشروع «ترعة السلام»، مشيرا إلى نجاح المشروع في فتح العديد من المعابر المترامية على الأطراف لأغراض الزراعة، فضلا عن فتح باب الاستثمارات أمام أبناء سيناء وخارجها؛ لتملك الأراضي وتعمير سيناء.