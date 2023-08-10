 عباس يقيل 12 محافظا في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة - بوابة الشروق
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عباس يقيل 12 محافظا في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة

الرئيس الفلسطينى محمود عباس - ارشيفية
الرئيس الفلسطينى محمود عباس - ارشيفية
رام الله (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 10:57 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 10:57 م

أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، 12 محافظا في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والشمالية (الضفة الغربية) للتقاعد.

وحسب الوكالة، أحال عباس للتقاعد في المحافظات الجنوبية، كلا من محافظ شمال غزة، ومحافظ غزة، ومحافظ خان يونس، ومحافظ رفح.

وأحال عباس في المحافظات الشمالية ، محافظ جنين، ومحافظ نابلس، ومحافظ قلقيلية، ومحافظ طولكرم، ومحافظ بيت لحم، ومحافظ الخليل، ومحافظ طوباس، ومحافظ أريحا والأغوار، للتقاعد.

كما أصدر عباس، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها له لإصدار قرار بشأنها.


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