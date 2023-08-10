تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2155 جنيها، مقارنة بـ 2160 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب نجيب، انخفض سعر الجرام عيار 18 مسجلا 1847 جنيها، مقابل 1852 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 مسجلا 2463 جنيها، مقارنة بـ 2468 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيها، ليصل إلى 17240 جنيها، مقارنة بـ17280 في نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في بداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقرت أسعار النحاس بعد خسائر فادحة حيث تراجعت الأسواق قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم.

تم تداول المعدن الأصفر عند مستوى منخفض جدًا خلال الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لضغوط من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما أدى إلى تراجع الرغبة في المخاطرة أيضًا إلى دفع المتداولين نحو الدولار، حيث يراهن المستثمرون على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول هذا العام.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.23% إلى 1919.26، فيما استقرت أسعار الذهب عند 1951.5 ارتفاعًا بـ 0.05% فقط. وانخفضت كلتا الأداتين بنحو 1.3٪ هذا الأسبوع حتى الآن.

وكانت معظم خسائر الذهب مدفوعة بالتوقعات بارتفاع مؤشر سعر المستهلك قليلاً في يوليو، والبقاء ثابتًا وأعلى بكثير من النطاق المستهدف للاحتياطي الفيدرالي.

وتمنح أي علامات على صمود التضخم الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الزخم للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة وتشديد السياسة، مما يبشر بالسوء بالنسبة للأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.

كما عززت توقعات ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المستهلك قوة الدولار، مما يجعله وجهة مفضلة للقيام بدور الملاذ الآمن في مقابل الذهب،و تم تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، في حين تم تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في عام 2023.

كما دعا بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مستشهدين بالتضخم المستعصي. وصرح البنك المركزي باحتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام.

ومن المتوقع أيضًا أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية تحقيق أي مكاسب كبيرة في الذهب هذا العام، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب والأصول الأخرى التي لا تدر عائدًا.

كما تكبدت المعادن النفيسة الأخرى خسائر فادحة هذا الأسبوع، وانخفض سعر البلاتنيوم بنسبة 4٪ تقريبًا، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 4.1٪.