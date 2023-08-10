أعلنت دائرة الإحصاء العامة الأردنية، اليوم الخميس، ارتفاع القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.92% (أقل من نقطة مئوية واحدة) خلال شهر يوليو الماضي مقارنةً مع الشهر المقابل عام 2022.

وأشارت دائرة الإحصاء، في تقرير أوردته قناة "المملكة" اليوم الخميس، إلى ارتفاع الرقم القياسي للشهر الماضي بشكل طفيف بنسبة 0.07% مقارنةً مع الشهر الذي سبقه.

وطبقا للتقرير، شهد الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.68% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

وعلى مستوى الأرقام القياسية، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للشهر الماضي ليصل 108.91 مقابل 107.92 للشهر نفسه من عام 2022، كما ارتفع الرقم القياسي للشهر الماضي ليصل 108.91 مقابل 108.83 للشهر الذي سبقه.

وارتفع الرقم القياسي للأشهر السبعة الأولى من عام 2023 ليصل 108.60 مقابل 105.77 للفترة نفسها من عام 2022.

وعزا التقرير أسباب زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.65%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.63%، و"الإيجارات" بنسبة 3.25%.