 اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور خلال حملة انتخابية - بوابة الشروق
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اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور خلال حملة انتخابية

د ب أ
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 4:52 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 4:52 ص

 اغتيل مرشح الانتخابات الرئاسية في الإكوادور فيرناندو فيلافيسينسيو خلال حملة انتخابية في شمال العاصمة كيتو، حسبما أعلن وزير الداخلية الإكوادوري خوان زاباتا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فيلافيسينسيو اغتيل جراء تعرضه لإطلاق نار.

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