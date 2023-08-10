اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور خلال حملة انتخابية

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اغتيل مرشح الانتخابات الرئاسية في الإكوادور فيرناندو فيلافيسينسيو خلال حملة انتخابية في شمال العاصمة كيتو، حسبما أعلن وزير الداخلية الإكوادوري خوان زاباتا.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فيلافيسينسيو اغتيل جراء تعرضه لإطلاق نار.