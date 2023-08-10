اكتمال تجميع الوحدة الأساسية من مفاعل نووي صغير في الصين

جرى الانتهاء من تجميع الوحدة الأساسية لأول مفاعل نووي تجاري للوحدات الصغيرة في العالم، والمعروف باسم "لينجلونج وان"، اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، المطورة للمفاعل.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن هذا يعد ذروة عملية تركيب مفاعل "لينجلونج وان"، وهو ما يمثل خطوة تاريخية في تصغير مفاعلات الطاقة النووية، مؤكدا أن الصين في طليعة العالم من حيث بناء مفاعل للوحدات الصغيرة.

ويعتبر "لينجلونج وان"، الذي يقع في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين، مفاعلا للوحدات الصغيرة متعدد الأغراض يعمل بالماء المضغوط، تم تطويره ذاتيا من قبل الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

وتعد الوحدة الأساسية مكونا رئيسيا في المفاعل، حيث تم تصميمها وشراؤها بشكل مستقل من قبل معهد الطاقة النووية الصيني التابع للشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية.

وتضم الوحدة الأساسية أوعية الضغط، ومولدات البخار.