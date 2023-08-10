أوكرانيا: إصابة عدة أشخاص إثر قصف روسي لموقع توزيع مساعدات بخيرسون

ذكرت الإدارة المحلية في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، اليوم الخميس، أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء قصف روسي خلال توزيع مساعدات إنسانية.



وقال ألكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، عبر تطبيق تليجرام، إن أحد الضحايا بقرية بيلوزيركا أصيب بجروح خطيرة.



وذكر بروكودين، أن روسيا قصفت منطقة خيرسون 65 مرة خلال الـ 24 الماضية، وسقط 16 مقذوفا على عاصمة الإقليم التي تحمل ذات الاسم.



وكثيرا ما تقصف القوات الروسية المتمركزة على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو الذي يجري عبر المنطقة الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا، مما يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.



ونجح الجيش الأوكراني العام الماضي في تحرير جزء من المنطقة، بما في ذلك عاصمته، لكن المناطق الواقعة شرقي نهر دنيبرو تخضع لسيطرة روسيا، ومن بينها سد كاخوفكا.



ولحق الدمار بالسد في السادس من يونيو، ونتيجة لذلك تدفقت كميات ضخمة من المياه خارج الخزان تسببت في فيضانات مدمرة.