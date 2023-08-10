الصين ترفع حظر سفر المجموعات السياحية إلى أمريكا والمملكة المتحدة واليابان

رفعت الصين الحظر المفروض على سفر المجموعات السياحية إلى عدد كبير من الدول، التي تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، فيما يعد تخفيفا كبيرا للقيود المفروضة على السفر في البلاد، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز سوق السياحة العالمية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بارتفاع أسهم السياحة والسفر في المنطقة، مشيرة إلى أن استئناف سفر المجموعات السياحية سيبدأ بأثر فوري بداية من اليوم الخميس، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة.

وجاء في البيان أن تخفيف القيود الجديد يسري على جميع وكالات السفر والمنصات عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن الخطوة من شأنها أن تعجل من انتعاش صناعة السياحة العالمية.