 الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا تسجل أكثر من 130 ألف جريمة سيبرانية في 2022 - بوابة الشروق
الخميس 10 أغسطس 2023 2:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟




النتـائـج تصويت

الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا تسجل أكثر من 130 ألف جريمة سيبرانية في 2022

فيسبادن (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 2:29 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 2:29 م

سجلت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا أكثر من 130 ألف جريمة سيبرانية خلال العام الماضي.

وأوضحت الهيئة اليوم الخميس أن كثيرا من الشركات تضررت من هذه الجرائم، لافتة إلى أن هذا العدد يمثل فقط قمة الجبل الجليدي لمثل هذه الجرائم.

وأضافت الهيئة أنه يفترض أن هناك حالات لم يتم الإبلاغ عنها تزيد نسبتها على 90%.

وبحسب جمعية "بيتكوم" الرقمية بألمانيا، فإن قيمة الخسائر السنوية الناتجة عن مثل هذه الجرائم تزيد على 200 مليار يورو.

وتعتزم الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم وجمعية "بيتكوم" عرض تفاصيل أكثر يوم الأربعاء القادم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك