الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا تسجل أكثر من 130 ألف جريمة سيبرانية في 2022

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سجلت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا أكثر من 130 ألف جريمة سيبرانية خلال العام الماضي.

وأوضحت الهيئة اليوم الخميس أن كثيرا من الشركات تضررت من هذه الجرائم، لافتة إلى أن هذا العدد يمثل فقط قمة الجبل الجليدي لمثل هذه الجرائم.

وأضافت الهيئة أنه يفترض أن هناك حالات لم يتم الإبلاغ عنها تزيد نسبتها على 90%.

وبحسب جمعية "بيتكوم" الرقمية بألمانيا، فإن قيمة الخسائر السنوية الناتجة عن مثل هذه الجرائم تزيد على 200 مليار يورو.

وتعتزم الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم وجمعية "بيتكوم" عرض تفاصيل أكثر يوم الأربعاء القادم.