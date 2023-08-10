العراق: القبض على 3 متهمين لارتكابهم الدكة العشائرية في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على 3 متهمين لارتكابهم جريمة الدكة العشائرية في بغداد.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن ذلك يأتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون.

وأضافت أن عملية إلقاء القبض تمت في منطقة أم الكبر والغزلان ببغداد، بعد القيام بعمليات التحري وجمع المعلومات التي أدت إلى القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف مع 100 رصاصة وعجلة نوع نيسان.

وأشارت إلى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.

والدكة العشائرية تقليد يمتد لقرون خلت، حيث يجتمع أفراد القبيلة بشيوخها وأبنائها مدججين بالسلاح عند بيت عائلة من عشيرة أخرى، ويقومون بإطلاق الأعيرة النارية وبإلقاء قنبلة يدوية فيفزع من في البيت.

ويكون ذلك بمثابة إنذار شديد اللهجة لدفع العشيرة المستهدفة للجلوس للتفاوض وتسوية الخلاف، وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، تتفاقم الأمور لتؤدي إلى وقوع اشتباك، مما قد يؤدي إلى سقوط ضحايا من الطرفين.