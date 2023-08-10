وزير الزراعة الروسي: نورد شحنات حبوب مجانا إلى دول إفريقية قريبا

أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، عن البدء قريبًا، في توريد شحنات حبوب مجانًا من روسيا إلى دول في إفريقيا.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الخميس، أشار الوزير إلى توريد الحبوب لـ6 دول إفريقية، قائلًا إن حجم الشحنات يتراوح من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن.

وعن وضع صادرات الحبوب الروسية في العام الزراعي الحالي، أشار باتروشيف، إلى أن روسيا صدرت العام الماضي، كمية غير مسبوقة من الحبوب بنحو 60 مليون طن.

وتوقع تصدير حوالي 55 مليون طن، هذا العام، مؤكدًا أن «روسيا ستحافظ على مكانتها كشريك موثوق به للدول الصديقة، في مجال توريد المنتجات الزراعية ككل، وليس فقط الحبوب».

وبنهاية الشهر الماضي، وخلال فعاليات قمة «روسيا – إفريقيا»، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لاستبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا.

وأشار إلى أن روسيا ستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانًا إلى 6 دول بالقارة السمراء، في غضون 3 أو 4 أشهر.